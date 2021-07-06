В Агульском районе выпускникам вручили аттестаты

Незабываемый момент в жизни каждого выпускника – это вручение первого документа об образовании, аттестата.

Сегодня, 6 июля, в здании администрации Агульского района прошло торжественное вручение аттестатов о получении основного общего и среднего общего образования выпускникам-отличникам.

Перед церемонией вручения к выпускникам обратился глава района Закир Каидов, который в свою очередь поздравил их с окончанием школы, пожелал им достичь намеченных целей, поступить и отучиться на грамотных специалистов, чтобы выбранная профессия действительно стала любимым делом, вдохновляла и приносила настоящее удовольствие. Пожелал им крепкого здоровья, успехов, личных побед, реализации замыслов и творческих планов.

Далее со словами напутствия к выпускникам обратились заместитель главы Назим Юсуфов, начальник отдела образования Агульского района Абдулахад Магомедов, а также старейшины района.

В ходе мероприятия много теплых слов и пожеланий доброго пути во взрослый мир выпускникам сказали учителя и родители выпускников.

В завершение торжественного вручения аттестатов и золотых медалей состоялось памятное фотографирование.

Батитай Габибулаева