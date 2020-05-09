В Агульском районе возложили цветы к обелиску

Сегодня, 9 мая, в Агульском районе прошли праздничные мероприятия в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, как и по всей стране празднование было решено отметить без большого числа участников.

На мероприятии приняли участие глава муниципалитета Закир Каидов, председатель Совета старейшин при главе Агульского района Магомед Омаров, председатель общественной палаты Вагид Халидов, заместители главы района Файзулла Амаев и Назим Юсуфов, председатель Собрания депутатов МО «Агульский район» Камалудин Гаджимагомедов, начальник ОМВД по Агульскому району Максим Мирземетов, помощник прокурора Мурад Магадаев и другие.

Участники мероприятия возложили венки к обелиску и алые розы к гранитным плитам с высеченными именами всех участников Великой Отечественной войны, расположенном в парке-сквере райцентра. Все участники праздничного мероприятия призвали не забывать подвиг наших предков и о том, какой ценой нам досталась эта победа.

Праздничная атмосфера ощущалась везде: из здания ЦТКНР были слышны песни военных лет, везде были установлены российские флаги, поздравительные вывески. Обращаясь к присутствующим, глава района напомнил, что после спада новой коронавирусной инфекции праздник отметят более масштабно.

Он также сообщил, что сегодня, в восемь часов вечера, будет запущен праздничный салют в честь 75-летия Победы. Волонтеры Победы решили устроить салют на вершине горы «Цlагиъ», на перевале между селами Тпиг и Мисси, чтобы эти яркие огни увидело наибольшее количество жителей нашего района.

Мы помним, мы гордимся!

Камиль Мирзоев