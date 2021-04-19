В Агульском районе вакцину от COVID-19 получили 300 человек

Сегодня, 19 апреля, на еженедельном совещании под руководством главы Агульского района Закира Каидова главврач Агульской ЦРБ Рамис Курбанмагомедов доложил о ситуации с прохождением вакцинации жителями муниципалитета. «На сегодняшний день первым компонентом привито 300 человек, 144 человека получили второй компонент вакцины. Вакцинация в райцентре идет очень низкими темпами. Приходят по 3-5 человек. Осталось 50 доз вакцины, их нужно использовать до конца недели», — сообщил Курбанмагомедов. Руководитель организации здравоохранения привел в пример соседние Хивский и Рутульский районы, где еще на прошлой неделе было привито вакциной 400 и 700 доз соответственно.

Комментируя выступление главврача Агульской ЦРБ, руководитель муниципалитета напомнил о необходимом количестве жителей района, подлежащих вакцинации. По словам Закира Каидова это самые активные представители: работники образовательных учреждений, медицинские работники, руководители учреждений и др. «2216 человек, подлежащих вакцинации, — это работающее население. Люди уже второй компонент вакцины получили. Все живые», — напомнил Каидов.

Далее выступил депутат НС РД Тимур Гусаев, приехавший в муниципалитет, в том числе по причине визита в Агульский район Главы РД Сергея Меликова. «Доводы людей против вакцинации реально основываются на фейках, разговорах. Я 8 апреля сделал второй компонент вакцины, сегодня мой отец делает второй компонент вакцины. Насколько я знаю, Дагестан на последнем месте по вакцинации. На первом месте долгое время были по смертности от коронавирусной инфекции, показания улучшились», — сообщил народный избранник.

Он также привел в пример государство Израиль, где уже вакцинировались 70% населения и уже официально отменен масочный режим. «В прошлом году волна коронавирусной инфекции дошла и до Агульского района. Три раза вертолет прилетал тяжелобольных забирать. Прививка будет намного лучше, чем перенесенная болезнь. У меня лично после первой вакцины и второй по два дня была температура. Это совершенно несравнимо с тем, что было во время болезни. Я советую вакцинироваться», — сказал Гусаев.

Напомнил глава муниципалитета о необходимости проведения регулярных субботников. «Общий порядок на прилегающей территории мы с вами навели. Даже если бы не намечался приезд Главы республики в наш муниципалитет, мы обязаны порядок навести. Наша с вами обязанность — порядок и чистоту поддерживать постоянно», — подчеркнул Каидов.

Руководитель организации «Агульское ДЭП» Сильвер Суфидаудов сообщил о предстоящих, запланированных на текущий год, ремонтных работах на участках автодорог, ремонте и строительстве мостов. «Включено в проект асфальтирования 5 км автодороги Мамраш-Ташкапур, 4 км гравийной дороги Дулдуг-Буршаг, ремонт моста в с. Гоа и строительство моста между селами Рича и Бедюк», — сообщил Сильвер Суфидаудов.

Обращаясь к руководителю ДЭП, Закир Каидов призвал не забывать и остальные участки дорог в муниципалитете.

Камиль Мирзоев