В Агульском районе вакцинировано около 68% жителей

Как сегодня сообщил “Вестям Агула” врач «красной зоны» Замир Абдуллаев, в ковидной зоне Агульской ЦРБ находятся 6 больных, один из которых без подтвержденного диагноза. “На сегодняшний день в лечебном учреждении проходят лечение 6 больных: трое с подтвержденным коронавирусом, двое с внебольничной пневмонией и у 1 выявлена коронавирусная инфекция по экспресс-тесту. Его анализы направлены на проверку. Болезнь у всех протекает без осложнений”, — сообщил врач.

По этому поводу также можно отметить, что темпы по вакцинации от ковид проводятся активно. По состоянию на 20 февраля в Агульском районе уровень вакцинации приблизился к 68%, что составляет 3308 человек.