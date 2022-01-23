В Агульском районе вакцинировано около 60% жителей

Агульский район в последние дни существенно нарастил темпы вакцинации. По состоянию на сегодняшнее число в муниципалитете вакцинацию прошли 2913 человек, что в процентном соотношении составляет 59,84%. В этой связи нужно отметить работу коллектива Агульской ЦРБ. По республике этот показатель составляет 55,3%. Такими темпами до коллективного иммунитета нам недолго идти. Но тем не менее в ковид-госпитале остаются больные коронавирусом и внебольничной пневмонией. С таким серьезным подходом к иммунизации населения скоро и “красную зону” можно закрыть, как это сделали в соседнем Хивском районе, но быть готовыми к приему больных. Расслабляться не стоит, и есть куда стремиться, тем более в последнее время по этому показателю прибавили все без исключения муниципалитеты, и быть в аутсайдерах в этой гонке будет совсем нехорошо. А пока двигаемся дальше.

Камиль Мирзоев