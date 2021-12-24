В Агульском районе вакцинацию прошли более 2 тыс. жителей

По состоянию на 24 декабря количество жителей муниципалитета, прошедших иммунизацию от коронавирусной инфекции, перевалило за 2 тыс. человек и составило 2037. В процентном соотношении к общему числу подлежащих вакцинации в районе цифра составила 41,84%. Этот показатель незначительно отличается от общереспубликанского, который равен 41,3%. Ранее разница в показателях была больше на определенный процент, и это говорит о том, что темпы вакцинации в муниципалитете упали или возросли среднереспубликанские темпы.

Если на данный момент муниципалитет по этому показателю держится в середине сводной таблицы по вакцинации, то в ближайшем будущем может оказаться в красной зоне, где сейчас у аутсайдеров показатель по иммунизации приближается к 30%, а лидеры далеко впереди с уровнем охвата населения в 80-90%.

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники