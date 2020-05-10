В Агульском районе в рамках акции «Мы вместе» раздали средства индивидуальной защиты

В связи с обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции, запущена акция по раздаче средств индивидуальной защиты под названием «Мы вместе».

Не остался в стороне и Агульский район. По инициативе главы района Закира Каидова волонтеры раздали медицинские маски во многих селах нашего района: Тпиге, Рича, Хутхуле, Мисси, Кураге и др.

Добровольцы разъезжали по улицам, раздавая маски всем встречным. Раздавали у продуктовых магазинов, где в данное время хоть как-то моно встретить людей, оставили у продавцов, чтобы те в свою очередь тоже раздали посетителям. Определенное количество оставили и в здании администрации в целях обеспечения ими посетителей.

Руководитель волонтерского движения на территории Агульского района Сиражудин Шамсудинов отмечает, в связи с ухудшением ситуации с COVID-19 ношение масок и других СИЗ становится обязательным. То, что вы наденете маску сегодня, делает вас здоровым человеком завтра.

В дни, когда многое зависит от каждого из нас, нужно сплотиться! Давайте уважать друг друга! Давайте сделаем все что зависит от нас. Услышьте! Оставайтесь дома!

Салихат Малагусейнова