В Агульском районе в преддверии 9 Мая навестили вдову участника ВОВ Зейханум Исмаилову

В преддверии очередной годовщины со Дня Великой Победы в войне 1941-1945 гг. работники Управления социальной защиты населения Агульского района посетили 98-летнюю жительницу с. Тпиг Зейханум Исмаилову, вдову участника Великой Отечественной войны Рамазана Исмаилова.

В Агульском районе в живых не осталось ни одного ветерана ВОВ. 78 лет минуло с той долгожданной поры – весны 45-го. Сегодня продолжают жить вдовы, их верные подруги, которые в лихую годину самой жестокой войны в истории человечества, испытывая огромные лишения, ковали победу в тылу. Работали в поле, на заводе, рыли окопы на подступах к Дагестану, воспитывали детей, хранили домашний очаг и ждали мужей с фронта с долгожданной радостной вестью о том, что война закончилась, одержана победа.

На территории обслуживания ГКУ РД «УСЗН в МО «Агульский район», помимо Зейханум Исмаиловой, числятся ещё 2 вдовы участников ВОВ: Ашура Гаджимагомедова и Гурипери Ибрагимова. В настоящий момент они проживают за пределами муниципалитета.

В ходе непринуждённой беседы с бабушкой Зейханум работники социального органа поздравили ее с прошедшим праздником Ураза-Байрам и наступающим Днём Победы, поинтересовались условиями быта, имеющимися проблемами; пожелали ей крепкого здоровья.

Ветеран очень рада была очередному приходу гостей, не отпускала, продолжала рассказывать о сложившейся судьбе, о семье. Работники социальной службы обещали бабушке Зейханум навещать ее почаще.

Источник: Пресс-служба Министерства труда и социального развития РД