В Агульском районе учителям вручили гранты

Сегодня, 7 октября, в здании ЦТКНР состоялось награждение учителей Агульского района грамотами, призами и грантами, учрежденными выходцами из Агульского района.

На мероприятии, посвященном Дню учителя, присутствовали глава муниципалитета Закир Каидов, его заместители Салих Рамазанов и Назим Юсуфов, управляющий делами администрации МО «Агульский район» Гаджи Шабанов, начальник управления образования Абдулахад Магомедов, директора и учителя школ и другие. В начале праздничного мероприятия из уст выступающих прозвучали поздравления в адрес педагогов и слова благодарности за их бесценный вклад в воспитание детей.

Глава муниципалитета в своем обращении к педагогам назвал их коллегами. «Уважаемые коллеги! Я могу вас так называть, потому что много лет в своей профессиональной деятельности был связан с педагогической и преподавательской деятельностью. И знаю все стороны этой очень благородной и хорошей профессии. Жизнь может поменяться как угодно, но незыблемым остается труд учителей. На вас лежит огромная ответственность сформировать правильно наше подрастающее поколение», — отметил Закир Каидов.

Он также коснулся темы грантов, напомнив, что работа педагогов бесценна.

«Учреждены гранты в 100 тыс. рублей, в 50 тыс. рублей, но работа учителя — неоценимый труд. Мы живем в материальном мире. И иногда материальная поддержка мотивирует человека стремиться к большему. И на примере тех, кто заслужил этот грант, многие для себя сделают выводы и начнут немного по-другому подходить к обучению. Мы не говорим, что вы плохо работаете, вы все работаете очень хорошо. Вы большие молодцы, что не изменили своей профессии», — заключил руководитель района.

За добросовестный труд, достижения в сфере образования нагрудным знаком «Почетный работник воспитания, просвещения РФ» была награждена директор Хутхульской СОШ Сунаханум Курбанова. Также почетными грамотами были награждены многие учителя начальных и старших классов из школ муниципалитета.

Особый интерес вызвала процедура вручения грантов, учрежденных выходцами из Агульского района. Решением комиссии по оценке качества и эффективности деятельности педагогических работников в соответствии с распоряжением администрации МО «Агульский район» в Буркиханской СОШ грант в размере 50 тыс. руб. получила учитель русского языка и литературы Гюльджаан Меджидова. Учредителем гранта в этой школе является выходец из села Буркихан Сиражудин Раджабов. В Тпигской СОШ грант в размере 100 тыс. руб., учредителем которого является Рамазан Каидов, по решению комиссии из-за равных результатов оценки был разделен на две части по 50 тыс. руб. Их владельцами также стали учителя русского языка и литературы Аминат Мирзоева и Мадина Абдулаева. Грант в размере 100 тыс. рублей, учрежденный Магомедом Кибиевым для Ричинской СОШ, по решению педагогического совета, согласовав с учредителем, было решено использовать в целях приобретения школьных магнитных и маркерных досок.

Кроме того, глава муниципалитета отметил, что эти гранты будут ежегодными. Напомним, что об учреждении грантов для учителей Закир Каидов говорил еще в День знаний в Тпигской СОШ в 2019 году.

Завершилось мероприятие концертной программой, организованной работниками ЦТКНР.

Камиль Мирзоев