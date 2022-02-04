В Агульском районе тяжелая ситуация с гриппом

В Агульском районе сохраняется острая ситуация, связанная с вирусом гриппа. Специалисты отмечают массовые обращения граждан в Агульскую ЦРБ в связи со сложным состоянием, вызванным вирусной инфекцией. Наряду с этим сохраняется опасность инфицирования штаммом «омикрон». Хотя случаев заражения новой разновидностью COVID-19 в районе не зафиксировано, однако, учитывая высокозаразные характеристики нового штамма, нельзя исключать эту опасность. В этом вопросе нашими верными соратниками в борьбе за собственное здоровье становятся ограничительные меры.

Они звучат с самого начала пандемии и каждый раз сохраняют свою актуальность. Например, вы работаете в офисе. Закрытое учреждение – самый лучший рассадник для вируса, и что делать, чтобы не заболеть? Для начала помнить, что основным является ношение масок. Медицинская маска стала важным элементом обыденной жизни во многих странах, в России она массово вошла в обиход именно после начала пандемии коронавируса. Кроме маски, необходимо позаботиться о дезинфекции рук. Для удобства граждан сейчас есть самые разные средства, которые не оставят на ваших руках ни одной бактерии. И третьим пунктом здесь можно обозначить применение противовирусных препаратов в профилактических целях. Это триединство, простое в исполнении, станет надежной формулой в борьбе с COVID-19.

Ряд этих мер приобретает обязательный характер. Например, в Агульском районе необходимо посещать места массового скопления людей, магазины и учреждения исключительно с применением СИЗ.

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