В Агульском районе началось голосование

Сегодня, 17 сентября, в первый день голосования по выборам в Госдуму РФ и НС РД в Агульском районе все УИКи открылись в 8:00 часов и начали работу в плановом режиме. В районном центре муниципалитета, в селе Тпиг, уже есть первые проголосовавшие. Ими оказались сотрудники правоохранительных органов. По словам председателя УИК №0011 Зумрудина Ибрагимова, все необходимые средства, включая СИЗы, для проведения голосования имеются.

Отметим, что голосование будет проходить три дня с 17 по 19 сентября с 8:00 ч. до 20:00 ч., и любой желающий сможет отдать свой голос за того или иного кандидата или партию в любой удобный для него день.