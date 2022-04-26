Агул, Культура

В Агульском районе стартовала Всероссийская акция «Георгиевская ленточка. Я помню! Я горжусь!»

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25 апреля, в администрации МО «Агульский район» стартовала Всероссийская акция «Георгиевская ленточка. Я помню! Я горжусь!».

Специалисты отдела социальной политики и муниципальных услуг администрации МО «Агульский район» совместно с начальником отдела Руминой Омаровой начали день с вручения ленточек работникам администрации.

В числе первых георгиевскую ленту прикрепили главе района З. Г. Каидову, его заместителям, начальникам и специалистам отделов. Акцией также были охвачены и работники других учреждений. Следует отметить, что акция продолжает действовать во всем районе.

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