В Агульском районе стартовала Всероссийская акция «Георгиевская ленточка. Я помню! Я горжусь!»

25 апреля, в администрации МО «Агульский район» стартовала Всероссийская акция «Георгиевская ленточка. Я помню! Я горжусь!».

Специалисты отдела социальной политики и муниципальных услуг администрации МО «Агульский район» совместно с начальником отдела Руминой Омаровой начали день с вручения ленточек работникам администрации.

В числе первых георгиевскую ленту прикрепили главе района З. Г. Каидову, его заместителям, начальникам и специалистам отделов. Акцией также были охвачены и работники других учреждений. Следует отметить, что акция продолжает действовать во всем районе.