В Агульском районе стартовал турнир по мини-футболу среди школьников

Сегодня,19 ноября, 2022 года, с 9 часов в селе Дулдуг Агульского района, стартовал турнир по мини-футболу среди учащихся общеобразовательных учреждений МО «Агульский район». Мероприятие проводится по инициативе главы муниципалитета Закира Каидова с целью привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом школьников, а также формирования здорового образа жизни.

В эти минуты в полном разгаре взятие ворот соперника среди юных футболистов. В турнире принимают участие 12 школьных команд.