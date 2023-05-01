В Агульском районе состоялся турнир по мини-футболу на Кубок главы МО «Агульский район» Закира Каидова

В последние дни апреля месяца в Агульском районе был организован футбольный праздник. Турнир по мини-футболу на Кубок главы МО «Агульский район» Закира Каидова собрал любителей самого популярного вида спорта в мире.

29 и 30 апреля в селе Дулдуг Агульского района предстояло определить обладателя Кубка главы муниципалитета с внушительным призовым фондом. Спортивное мероприятие было приурочено к 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне и в поддержку российских военных, участвующих в СВО.

На турнире приняли участие 13 команд из городов Махачкалы, Каспийска, Дербента и из сел Агульского района. Футбольные команды предварительно путем жеребьевки, которая проходила в прямом эфире, были разделены на 2 группы. Из одной группы выходили лишь две команды, набравшие в своих группах максимальное количество очков.

По причине большого количества команд, организаторами было принято решение провести турнир 2 дня: в первый день провести групповые встречи, а во второй день-финальные. Но в первый день турнира лишь в одной группе удалось определить полуфиналистов. В другой группе из-за этого пришлось перенести матчи на следующий день. Благо, погода в Агуле была для этого по-настоящему весенняя.

Команды, которые считались фаворитами и оказались в полуфинале. В группе «А» команды «Аргос» и «Факьир», еще в первый день турнира обеспечившие себе путевки в полуфинал, ожидали своих соперников. К удивлению, обладатель кубка прошлого года команда «Мухаджиры» в этом году не смогла выйти из группы.

В группе «Б» лидерство захватила молодая и амбициозная команда «36,6-Худиг», которая без единого поражения вышла из нее. Ей пару могла составить команда из районного центра «Тпиг», которую с прямым соперником за выход из группы с командой «Ансары» в последней встрече на групповом этапе устраивала только победа. Но, увы, удача оказалась на стороне «Ансаров». Они обеспечили себе выход из группы со второго места.

В полуфинальных встречах команды, занявшие первые места в своих группах за выход в финал составили пары тем командам, вышедшим из групп со вторых мест. Полуфинальные пары составили команды «Аргос»-«Ансары» и «Факьир»-«36,6-Худиг».

До открытия официальной части турнира, в этих встречах после сыгранных матчей были определены команды, которые разыграют кубок и те, кто может стать обладателем бронзовой медали.

Хотелось бы отметить некоторые команды, которые показали зрелую игру и не попали в полуфинал. Это команды «Рича» из Махачкалы и «Альнаср» из Дербента. Среди них блистали молодые таланты, которые восхищали публику своим дриблингом и умением читать игру соперника. Каждый финт таких игроков сопровождался аплодисментами. Кстати, на этом турнире своей особенностью было включение в заявку команды по 2 легионера. От части, благодаря этому уровень турнира вырос. Легионерами называли тех, кто не являлся носителем агульского языка.

На официальной части турнира глава муниципалитета Закир Каидов отметил большое количества команд на турнире по сравнению с прошлым годом и от себя пожелал спортсменам удачи и достойного выступления. В культурной части мероприятия певицы агульской эстрады Аминат Алиева и Кевсар Тагирова в окружении учениц Ричинской СОШ, одетых в национальные наряды, исполнили песни про родной край и его джигитов.

По итогам упорных и бескомпромиссных 20-минутных полуфинальных встреч в финале оказались команды из группы «А», ранее игравшие между собой в матче-открытии турнира «Аргос» и «Факьир». Вторая после обидного поражения жаждала реванша, а первая не могла забыть свое обидное поражение годичной давности в финале команде «Мухаджиры». И на этот раз, по их плану, не должно было быть осечки.

В другой полуфинальной игре, команда «36,6-Худиг» после поражения «Факьиру» за выход в финал, в борьбе за бронзу проиграла команде «Ансары», тем самым по итогу турнира оказавшись за чертой медалистов. Но в этой команде лучший игрок турнира. Легионер Дуньямидин Куруглиев от спонсора турнира, мецената Рамазана Каидова получил денежный приз в размере 5 тысяч рублей.

В финальной встрече болельщики больше поддерживали команду «Факьир», по причине того, что здесь играли и ребята, проживающие в Агульском районе. В итоге более сыгранная, опытная команда из города Махачкалы забрала кубок со второй попытки. «Аргос»-обладатель Кубка главы МО «Агульский район» Закира Каидова 2023 года.

За 3 место команда «Ансары» получила денежный приз в размере 20 тысяч рублей и от спонсора турнира Рамазана Каидова еще 10 тысяч рублей. Серебряный призер турнира в качестве призовых получил денежный приз в размере 35 тысяч рублей и 10 тысяч рублей от спонсора турнира. Обладатель Кубка команда «Аргос» помимо переходящего кубка и денежного приза в 50 тысяч рублей, от спонсора турнира и спонсора этой команды Рамазана Каидова получила еще 50 тысяч рублей.

Таким образом общий призовой фонд турнира по мини-футболу составил 180 тысяч рублей.

В завершение мероприятия, глава муниципалитета Закир Каидов поблагодарил всех, кто принял участие в спортивном празднике, в его организации и проведении и пожелал местным футболистам, чтобы призовые места доставались им.

Мероприятие завершилось совместным фото.