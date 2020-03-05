В Агульском районе состоялся педагогический совет

Сегодня, 5 марта, в ЦТКНР села Тпиг состоялся расширенный педагогический совет по инициативе главы Агульского района Закира Каидова. На встрече присутствовали директора и педагоги со всех школ района.

В начале педсовета был заслушан отчет отдела образования администрации Агульского района, который представила Наида Магомедова. Во время выступления были озвучены основные показатели мониторинга экзаменуемых предметов среди 9 и 11 классов, который проводился в январе-феврале текущего года. Кроме того, были оглашены результаты олимпиад муниципального уровня и выделено несколько фамилий учащихся, которые показали высокие результаты.

Так, в этом году в районе всего 39 выпускников 11 классов, ОГЭ будут сдавать 48 учеников. Что касается олимпиадных работ, то лидерами по числу призовых мест являются Тпигская, Арсугская и Яркугская школы.

По итогам муниципального этапа олимпиады на республиканский этап олимпиады по истории отобралась ученица Тпигской школы Асият Габибуллаева. Также в марте-апреле пройдут ВПР во всех школах. Наида Магомедова подчеркнула, что результаты проверочных работ будут направлены во все общеобразовательные учреждения района для проведения детального анализа.

В конце мероприятия к присутствующим обратился глава муниципального образования Закир Каидов. Глава отметил, что на каждого педагога ложится особая ответственность по воспитанию в подрастающем поколении тяги к знаниям. Он подчеркнул, что учитель — это почетное призвание. Каидов заверил, что со стороны администрации района будут обеспечены все необходимые условия для улучшения уровня образования в школах.

В конце мероприятия состоялось награждение учителей района, которые в своей работе всегда демонстрировали профессионализм и объективность.

Благодарности и цветы из рук главы района получили Ашура Гаджиалиева (Чирагская СОШ), Зубайдат Габибуллаева (Тпигская СОШ), Гюльджахан Мусаева (Яркугская СОШ), Аминат Мацуева (Курагская СОШ), Муфинат Гусейнова (Гоинская СОШ).

Алена Магомедова