В Агульском районе состоялась торжественная церемония вручения паспортов

Главный документ в жизни каждого гражданина Российской Федерации руководитель муниципалитета Закир Каидов вручил четырём ребятам, которым только исполнилось 14 лет. «Церемония вручения паспортов в администрации проводится не впервые, но могу сказать, что это всегда очень волнительно.

При достижении 14 лет, человек не только становится обладателем паспорта, но вместе с тем вступает в некоторые социально-экономические права и обязанности. Это и иной уровень ответственности. Поэтому я призываю вас серьёзно относиться к своему поведению, а также стремиться к тому, чтобы быть отличным примером для сверстников», — обратился глава района.

Кроме того, в рамках торжественной церемонии были вручены книжки волонтёров. Это документ, где фиксируются достижения волонтера в общественной жизни муниципалитета.

Они были вручены ребятам, которые активно участвуют в общественных мероприятиях. В церемонии награждения приняла участие прокурор Агульского района Светлана Гасанова. Она поздравила учащихся с этим событием и отметила, что активная молодёжь — это локомотив развития каждого общества.