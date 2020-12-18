В Агульском районе ситуация по коронавирусу стабильна

Руководство Агульского района уделяет пристальное внимание соблюдению санитарных норм во избежание распространения коронавируса. Ситуация с вирусом в муниципалитете является одной из основным тем, рассматриваемых на еженедельных совещаниях, проводимых главой Агульского района.

О положении дел в районе каждую неделю докладывают представители ОМВД по Агульскому району, которые проводят разъяснительную работу среди населения и следят за ношением масок.

Главврач Агульской ЦРБ постоянно присутствует на совещаниях и докладывает о количестве поступивших больных и об оснащении медицинского учреждения лекарственными средствами.

Так, по последней информации Агульской ЦРБ, на дому под надзором медиков лечатся 26 человек, в стационаре с внебольничной пневмонией лежат 3 человека, их состояние не тяжелое. Обеспеченность лекарственными средствами на должном уровне.

Кроме того, работники администрации района проводят разъяснительную работу среди населения и раздают маски.