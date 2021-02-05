В Агульском районе ситуация по COVID-19 не вызывает опасений

По вопросам профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в Агульском районе действует оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции со дня ее возникновения на территории России.

Еженедельно на совещании у главы района представители райбольницы, службы ЧС и ОВД докладывают о ситуации c заболеваемостью среди населения и о принимаемых мерах по недопущению вирусной инфекции, регулярно заслушиваются доклады о результатах мониторинга ситуации. В районе усилена профилактическая работа по расширению информационно-разъяснительной деятельности среди населения.

Сотрудниками ОМВД по Агульскому району и специалистами администрации района проводятся рейды по соблюдению населением масочного режима, режима самоизоляции больных ковидом, организации работы в местах массового скопления и обслуживания населения.

Волонтеры и общественные активисты раздают маски и проводят беседы с населением по ношению масок и соблюдению норм и предписаний Роспотребнадзора.

В связи с предстоящей вакцинацией определенных категорий населения от COVID-19 Агульской ЦРБ уже получены и установлены специальные морозильные камеры для хранения вакцины.

Ситуация по COVID-19 в МО «Агульский район» стабильная и не вызывает опасений.

Абдурахман Манафов