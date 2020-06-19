В Агульском районе провели тренировочный экзамен

Общерегиональная апробация для организаторов ГИА состоялась 18 июня. В Агульском районе тренировочный экзамен прошел в МКОУ «Тпигская СОШ», куда были приглашены организаторы экзаменов как из районного центра, так и из других сел.

При проведении экзамена были соблюдены все временные рамки, а также обеспечен точный алгоритм его проведения. В задачи организаторов входила отработка процесса заполнения бланков КИМ, сопроводительной документации и важных организационных моментов.

Предварительно для организаторов была проведена лекция с подробным разъяснением организации экзамена, с приоритетом на сложные моменты и спорные вопросы. Заместитель начальника Отдела образования МО «Агульский район» Магомедова Наида Исмаиловна отмечает, что проведение апробации позволит избежать организационных ошибок на самом экзамене.

Государственная итоговая аттестация, включающая в себя ОГЭ и ЕГЭ, подводит итог всему учебному году и позволяет каждому учащемуся продемонстрировать на деле полученные знания. Важно помнить, что хороший результат станет следствием качественной подготовки и ежедневной работы над изучением основ общеобразовательных дисциплин.

Алена Магомедова