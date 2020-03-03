В Агульском районе провели пробный ЕГЭ

Сегодня, 3 марта, в Тпигской СОШ провели пробный ЕГЭ по русскому языку для выпускников 11-х классов района. Инициатором проведения экзамена выступил отдел образования района.
Результаты пробного ЕГЭ помогут оценить возможности и знания учащихся, и сделать выводы до того, когда будут сдавать настоящий ЕГЭ. Пробный ЕГЭ будет проходить в такой же форме, что и настоящий, а учащиеся должны иметь при себе только паспорт и гелевую черную ручку. Всего по району в этом году ЕГЭ будет сдавать 31 выпускник.
Напомним, что основной период сдачи ЕГЭ 2020 будет проходить с 25 мая по 29 июня включительно с резервными днями.
Расписание сдачи ЕГЭ 2020
|25 мая (понедельник)
|География, Литература, Информатика и ИКТ
|28 мая (четверг)
|Русский язык
|1 июня (понедельник)
|Математика (базовый и профильный уровни)
|4 июня (четверг)
|История, Физика
|8 июня (понедельник)
|Обществознание, Химия
|11 июня (четверг)
|Иностранные языки (письменно), Биология
|15 июня (понедельник)
|Иностранные языки (устно)
|16 июня (вторник)
|Иностранные языки (устно)
Резервные дни
|19 июня (пятница)
|География, Литература, Информатика и ИКТ
|19 июня (пятница)
|Иностранные языки (устно)
|20 июня (суббота)
|Иностранные языки (письменно), Биология
|22 июня (понедельник)
|Русский язык
|23 июня (вторник)
|Обществознание, Химия
|24 июня (среда)
|История, Физика
|25 июня (четверг)
|Математика (базовый и профильный уровни)
|29 июня (понедельник)
|Все предметы
Батитай Габибулаева