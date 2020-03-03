В Агульском районе провели пробный ЕГЭ

Сегодня, 3 марта, в Тпигской СОШ провели пробный ЕГЭ по русскому языку для выпускников 11-х классов района. Инициатором проведения экзамена выступил отдел образования района.

Результаты пробного ЕГЭ помогут оценить возможности и знания учащихся, и сделать выводы до того, когда будут сдавать настоящий ЕГЭ. Пробный ЕГЭ будет проходить в такой же форме, что и настоящий, а учащиеся должны иметь при себе только паспорт и гелевую черную ручку. Всего по району в этом году ЕГЭ будет сдавать 31 выпускник.

Напомним, что основной период сдачи ЕГЭ 2020 будет проходить с 25 мая по 29 июня включительно с резервными днями.

Расписание сдачи ЕГЭ 2020

25 мая (понедельник) География, Литература, Информатика и ИКТ 28 мая (четверг) Русский язык 1 июня (понедельник) Математика (базовый и профильный уровни) 4 июня (четверг) История, Физика 8 июня (понедельник) Обществознание, Химия 11 июня (четверг) Иностранные языки (письменно), Биология 15 июня (понедельник) Иностранные языки (устно) 16 июня (вторник) Иностранные языки (устно)

Резервные дни

19 июня (пятница) География, Литература, Информатика и ИКТ 19 июня (пятница) Иностранные языки (устно) 20 июня (суббота) Иностранные языки (письменно), Биология 22 июня (понедельник) Русский язык 23 июня (вторник) Обществознание, Химия 24 июня (среда) История, Физика 25 июня (четверг) Математика (базовый и профильный уровни) 29 июня (понедельник) Все предметы

Батитай Габибулаева