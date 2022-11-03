В Агульском районе прошло заседание Собрания депутатов шестого созыва

Сегодня, 3 ноября, в здании районной администрации состоялось тринадцатое заседание Собрания депутатов шестого созыва муниципального района «Агульский район».

Депутаты рассмотрели ряд вопросов согласно утвержденной повестке дня. Присутствующие заслушали доклад «О районном бюджете муниципального района «Агульский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и предварительные цифры бюджета 2023 года и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Докладчиком выступил начальник финансового отдела администрации МР «Агульский район» Р.Н. Магомедов. В рамках доклада были представлены основные пункты доходно-расходного плана муниципалитета на текущий период, а также на последующие периоды.

Комментируя выступление, заместитель Главы МО «Агульский район» Салих Рамазанов отметил, что финансовые данные касательно бюджета на следующий год пока являются предварительными. «Уточненные данные будут озвучены в рамках следующей сессии», — уточнил Рамазанов.

Далее с докладом «О порядке заключения органами местного самоуправления соглашений МО «Агульский район» Республики Дагестан с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального образования «Агульский район» о передаче (принятии) части полномочий по решению вопросов местного значения» выступила начальник отдела социальной политики и муниципальных услуг Р.А. Омарова. Помимо данного вопроса, Омарова представила доклады еще по ряду вопросов, обозначенных на повестке дня.

Далее депутаты обсудили блок вопросов координационного характера, а также вопрос, касающийся принятия проекта устава муниципального образования «Агульский район» по которому выступил председатель Собрания депутатов района С.К. Алиев.

Кроме того, были заслушаны доклады и по другим пунктам, обозначенным в повестке дня.

В работе заседания принял участие и Глава МО «Агульский район» Закир Каидов.

По всем вопросам приняты соответствующие решения.