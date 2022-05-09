В Агульском районе прошли торжественные мероприятия в честь Дня Победы

Глава Агульского района Закир Каидов поздравил сограждан с праздником День Победы. Именно Советский народ поставил точку в борьбе с нацизмом, сказал глава района Закир Каидов, выступая на торжественном мероприятиии в честь Дня Победы. Роза Ахмедова исполнила песню на Агульском языке про агульцев, призванных на войну в годы Великой Отечественной войны.

Школьники сыграли сценку о том, как провожали и встречали участников ВОВ, станцевали национальный танец.

Также, в Агульском районе состоялось торжественное возложение венков к обелиску. В мероприятии приняли участие глава муниципалитета Закир Каидов, председатель Совета старейшин МО «Агульский район» Магомед Омаров и другие. В парке развернута солдатская полевая кухня