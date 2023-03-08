В Агульском районе прошло праздничное мероприятие в честь матерей и жен участников СВО

Вчера, 7 марта, в ЦТКНР Агульского района состоялось торжественное мероприятие в честь прекрасной половины человечества, а особенно матерей и жен участников СВО.

В адрес женщин, чьи родные сегодня с честью защищают интересы нашего Отечества в зоне СВО, в этот день со сцены прозвучало много теплых слов и слов благодарности за стойкость, ответственность и терпение.

В приветственном слове, к матерям и жёнам бойцов обратился и глава МО «Агульский район» Закир Каидов.

«Уважаемые женщины! Сегодня в канун Международного женского дня разрешите поздравить вас с этим прекрасным праздником.

На долю женщин всегда выпадает самое ответственное: оберегать домашний очаг и сохранять уют. В самые сложные времена в жизни государства женщины были вдохновителями побед и разрешите вам сегодня пожелать покоя в душе и гармонии в сердце. Женщина — это мама, сестра, жена, дочь. И всё, что делают мужчины, они делают для вас, для того, чтобы создать важнейшие жизненные основы для нашего общества. Очень волнительно поздравлять вас сегодня, потому что в нынешнее время общество как никогда нуждается в вашей поддержке, в связи с выполнением серьезных задач. Именно вы являетесь вдохновителями наших побед.

Матери и жены, чьи сыны и мужья находятся в зоне СВО, вы стали эталоном силы и ответственности.

Спасибо вам за терпение и ваше мужество. Спасибо вам. Ваши ожидания всегда связаны с победами мужчин, пусть они все воплотятся в жизнь», — сказал глава муниципалитета.

Далее последовала церемония награждения, в рамках которой матерям и женам военнослужащих были вручены знаки отличия: медаль «За верность материнскому долгу» и «Жена защитника Отечества». В общей сложности на сцену были приглашены шесть представительниц прекрасного пола, чьи мужья и сыновья находятся в зоне СВО. Обращаясь к ним, руководитель района отметил, что в Агульском районе всегда пристальное внимание будет уделяться нуждам семей военнослужащих.

После завершения официальной части, мероприятие продолжил праздничный концерт, в рамках которого свои творческие номера представили работники сферы культуры Агульского района, а также других муниципалитетов республики. Концерт получился поистине незабываемым, в том числе благодаря усилиям творческих коллективов КДЦ сельских поселений муниципалитета, лучшим подтверждением этого стали громкие овации от зрителей концерта.