В Агульском районе прошло координационное совещание по вопросам мобилизации

В рамках реализации поручения Главы Республики Дагестан Сергея Меликова, в администрации МО «Агульский район» состоялось координационное совещание по вопросам мобилизации. В совещании, спикером которого выступил Закир Каидов, принял участие куратор по проведению внутренней политики Агульского района Физули Гасаев.

В рамках совещания были обговорены основные аспекты мобилизационной кампании в муниципалитете. Здесь Гасаев призвал активизировать работу главам сельских поселений в плане взаимодействия с населением. Особенно это касается информационного аспекта: важно проводить разъяснительную работу, чтобы не допустить недопонимания в обществе.

В свою очередь руководитель муниципалитета подчеркнул, что необходимо уточнить в разрезе каждого сельского поселения количество граждан, подпадающих под мобилизационные предписания, а затем уже будет проведена индивидуальная работа с каждым из них.

«Самое важное — это проведение разъяснительных мероприятий, потому что в основном негативные реакции возникают из-за отсутствия осведомленности. Мы, как власть, не должны быть зрителями и просто констатировать факты, мы должны сами быть в курсе всей информации и своевременно доводить её до людей», — заявил глава муниципалитета.

Кроме того, Закир Каидов отметил, что мобилизованным гражданам из Агульского района администрация муниципалитета окажет всё необходимое содействие: после расквартирования мобилизованных граждан, в обязательном порядке будут осуществляться выездные меры, чтобы оценить условия службы наших ребят, их нужды и возникающие вопросы. Кроме того, пристальное внимание будет уделяться семьям военнослужащих. По словам Закира Каидова, им будет оказана всевозможная поддержка.

Резюмируя, глава района призвал актив муниципалитета оперативно решать поставленные задачи.