В Агульском районе прошли праздничные мероприятия, посвященные 8 Марта

5 марта в ЦТКНР села Тпиг Агульского района дан старт праздничным мероприятиям в честь Международного женского дня. Здесь состоялось торжественное мероприятие, которое включало в себя официальную и концертную части. В рамках мероприятия ко всем женщинам с поздравительным словом обратился Глава МО «Агульский район» Закир Каидов. Руководитель муниципалитета отметил роль прекрасной половины человечества в становлении и развитии современного общества. Закир Гусейнович пожелал всем мамам, сестрам, бабушкам здоровья, долголетия, благополучия.

Продолжением официального мероприятия стала концертная часть. Свои поздравления в песенном и танцевальном исполнении женщинам подарили работники культуры района и известные исполнители. Традиционно концерт в канун 8 Марта становится ярким мероприятием в культурной жизни района.

Важно подчеркнуть, что на данном мероприятии из года в год чествуются выдающиеся работницы учреждений муниципалитета. Этот год не стал исключением. В рамках мероприятия Закир Каидов вручил Благодарности сотрудницам учреждений, которые показали высокие результаты в своей профессиональной деятельности.

Луиза Гусукаева