В Агульском районе прошли праздничные мероприятия для подрастающего поколения

Международный день защиты детей – вдвойне отраден для подрастающего поколения, ибо ознаменует начало самого продолжительного каникулярного периода. В первый день лета для детей организуется разнообразная программа, в их адрес звучат поздравления и пожелания. В общеобразовательных учреждениях также организовываются различные мероприятия для поздравления подрастающего поколения.

В МО «Агульский район» был проведен большой комплекс мероприятий в рамках празднования Дня защиты детей. Так, в МКДОУ «Солнышко» села Тпиг для воспитанников был организован праздник «Дети цветы жизни». В садик с поздравлениями пришли представители учреждений и организаций района. В числе гостей садика были и воспитанники Детской школы искусств села Тпиг.

По словам руководителя МКОУ ДОД «Детская школа искусств» Курбановой Магият Раджабовны, в мероприятии участвовала младшая возрастная хореографическая группа с номером «Даргинский танец» под руководством хореографов Юсуфовой М.Г., Абасовой Э.А. и Шабановой Д.О.

Поздравить ребят пришли специалисты ЦТКНР села Тпиг. Они представили сценку о важности детского садика в воспитании детей, потому как детское общеобразовательное учреждение способствует формированию у детей социальных качеств и прививает общепринятые нравственные и моральные нормы. Специалист ЦТКНР села Тпиг Алиева Б.Ю. отмечает, что специалисты учреждения готовили эту сценку с большим старанием, потому что маленькие зрители всегда особенно эмоционально воспринимают поздравления и всегда радуются вниманию в их адрес.

Продолжением праздника стали танцы в исполнении деток, которые с радостью веселились в актовом зале садика, украшенном по случаю торжества шарами и плакатами.

По словам родителей, детям настолько понравился праздник, что спрашивали, когда же еще будет такое мероприятие.

Также в организации мероприятия в садике «Солнышко» приняли участие и представители других учреждений района, внеся свою лепту в торжества.

В селе Хутхул были организованы мероприятия как для воспитанников детского сада «Радуга», так и для учащихся МКОУ «Хутхульская СОШ».

Для школьников были организованы «Веселые старты» на школьной площадке, а в МКУ «Культурно-досуговый центр» — эстафетные мероприятия. Ребята с большой радостью приветствовали спортивные мероприятия. Они проявляли инициативу в каждом задании вне зависимости от того, какие навыки для его выполнения придется применить. Бег, прыжки, логика, интуиция, командное единение и, конечно же, воля к победе – это ключ к победе в таких мероприятиях, самой главной наградой которых является хорошее настроение и отличный задел на все каникулы.

Аналогичное настроение было и в селе Бедюк, где торжества начались с самого утра. Для жителей в местном клубе был организован праздничный концерт. Директор КДЦ села Бедюк объяснила детям правила праздничной конкурсной программы, в рамках которой детям от трех до десяти лет предложили нарисовать рисунки на асфальте. Так стартовал конкурс на лучший рисунок. Для ребят постарше конкурс был объявлен заранее. И 1 июня они предоставили на конкурс картины ручной работы, выполненные в технике «алмазная вышивка». Однако решением жюри все работы были высоко оценены, и каждый участник получил свою награду. Радость детей разделили и их родители. От них прозвучало много благодарственных слов в адрес депутата села Бедюк Гури Рахмановой и главы поселения «сельсовет Ричинский» Гаджирамазанова Н.Г. за финансовую поддержку праздника.

Эти мероприятия лишь часть всей праздничной программы, которая состоялась в учреждениях муниципалитета в рамках празднования Международного дня защиты детей. Отрадно, что взрослые подарили эти удивительные эмоции для детей и настроили их на веселый лад на все предстоящие каникулы.

Алена Магомедова