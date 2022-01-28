В Агульском районе прошли мероприятия, приуроченные к 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда

В КДЦ и образовательных организациях Агульского района прошли мероприятия, приуроченные к 78-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда.

27 января в рамках акций «Блокадный хлеб» и «Свеча памяти» прошли мероприятия, приуроченные к 78-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда.

Символом Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» стал небольшой кусочек хлеба весом 125 грамм — именно такой была минимальная норма выдачи хлеба в Ленинграде в самый трудный период блокады — зимой 1941-1942 годов.

В школах прошли классные часы, уроки мужества, киноуроки, конкурсы стихов, стенгазет. Обучающиеся окунулись в прошлое, вспомнили рассказы пожилых людей и повествования из книг о тех страшных днях блокады Ленинграда.

Обучающиеся узнали, что 27 января каждого года россияне отмечают великий день в истории — День снятия блокады города Ленинграда, а также узнали о невероятном героизме и мужестве, которые проявили жители города на Неве во время блокады (8 сентября 1941 — 27 января 1944).

Звучали рассказы о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного закрытого города Ленинграда: о голоде и холоде, о детях и женщинах, работавших наравне с мужчинами на заводах, о защите и обороне Ленинграда советскими солдатами. Мероприятия сопровождались электронной презентацией и прослушиванием песен военных лет.

Приняли участие в мастер-классе «Светлячки памяти» в рамках Всероссийской акции «Свеча памяти», посвященной Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Блокадный «светлячок» — светящиеся в темноте небольшие значки, которые прикреплялись к одежде и помогали жителям блокадного Ленинграда передвигаться по темному городу, не сталкиваясь друг с другом.

Целью акций было патриотическое воспитание молодого поколения через рассказы о великом и героическом прошлом нашей страны.

Источник: Пресс-служба Агульского района