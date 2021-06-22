В Агульском районе прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби

В 2021 году исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны. В МО «Агульский район» состоялись мероприятия, посвященные этой дате. 22 июня 2021 г. прошла общероссийская минута молчания, после чего возложили цветы к памятнику павшим в Великой Отечественной войне.

Ставшая традиционной общероссийская минута молчания является одним из торжественно-траурных ритуалов, имеющих важнейшее значение в сохранении исторической памяти многонациональной страны.

В этот день вся страна склонит голову в память о тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной и не вернулся, кто погиб в плену и был замучен в концлагерях, кто стоял до последнего.