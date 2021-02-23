В Агульском районе прошла встреча с воинами-интернационалистами

23 февраля по завершении торжественного мероприятия в КТЦНР Агульского района, посвященного Дню защитника Отечества, была организована встреча с воинами -интернационалистами в домашней обстановке. Инициатором встречи был глава МО «Агульский район» Закир Каидов. От имени главы воинов-интернационалистов поздравил замглавы района Салих Рамазанов.

«В этот день мы отдаем дань уважения и благодарности тем, кто самоотверженно и мужественно исполнял свой воинский долг. Мы вспоминаем тех, кто отстаивал интересы России в локальных вооруженных конфликтах.

Эти войны оставили неизгладимый след в судьбах страны. Те, кто побывал в пекле афганской войны, в любой горячей точке, как никто другой понимают ценность человеческой жизни. И, какими бы ни были политические оценки тех военных событий, наш долг — помнить и чтить память о погибших и проявлять всемерную заботу о ныне здравствующих воинах-интернационалистах.

Пусть каждый из нас также смело шагает по жизни, как они сражались за победу, пусть подвиги этих людей послужат всем примером самоотверженности, настоящего мужества и преданности великому делу.

Уважаемые ветераны, ваш боевой, гражданский, человеческий опыт необходимы в воспитании подрастающего поколения. Вы, как никто другой, понимаете важность сохранения мира, согласия и дружбы между народами нашей многонациональной Родины.

От всей души желаю воинам-интернационалистам, ветеранам всех войн и вооруженных конфликтов, их родным и близким счастья, удачи, здоровья и мирного неба над головой!

Познавая прошлое, учитывая новые уроки истории, мы будем ценить интернациональный подвиг и вечно помнить солдат и офицеров, отдавших свои жизни на службе Отечеству», — сказал Рамазанов.

От своего имени пожелал им крепкого здоровья и мирного неба над головой.

Источник: Пресс-служба Агульского района