В Агульском районе прошла акция в поддержку Российской Армии и курса Президента РФ

30 августа в Агульском районе во дворце ЦТКНР в селе Тпиг прошла акция «Поддержим наших» в поддержку Армии России, курса Президента России Владимира Путина «Zа наших» «Zа правду». Открылась акция поднятием Государственного Флага Российской Федерации, которое сопровождалось Гимном нашей страны.

В мероприятии приняло участие руководство муниципалитета, депутаты районного собрания, Совет женщин, Союз Афганцев, Совет старейшин, Общественная Палата, главы и жители поселений, матери и дети мобилизованных и участников специальной военной операции, общественность и духовенство, работники учреждений и организаций района, молодежные объединения.

Все выступавшие на акции были едины, что в этот период поддержка армии, как никогда важна. Также единодушно было отмечено, что решение о частичной мобилизации направлено на обеспечение суверенитета, безопасности нашей Родины.

Выступая перед собравшимися, глава Агульского района Закир Каидов поблагодарил всех участников акции за единый порыв в поддержку Российской Армии и курса Президента РФ В.В. Путина.

«Мы выражаем безусловную поддержку нашим мужественным защитникам — солдатам и офицерам Вооруженных Сил России, среди которых немало ребят из Агульского района. Вынужденное и мужественное решение Верховного главнокомандующего Президента России о проведении специальной военной операции на Украине и действия Вооруженных Сил Российской Федерации, которые несут мир и конец войне в этом регионе. Сегодня российские военнослужащие выполняют особую задачу по избавлению от восьмилетнего ужаса население Донбасса и защиты их права говорить на родном языке и жить под мирным небом», — подчеркнул руководитель муниципалитета в своем выступлении.

Этой массовой акцией агульский народ еще раз доказывает, как было не раз, что Агульский район — это территория патриотов своей великой Родины России, активных, отзывчивых и неравнодушных людей.