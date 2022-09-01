В Агульском районе прошла Акция «Собери ребенка в школу»

Акция «Собери ребенка в школу» реализуется с целью оказания помощи детям из малообеспеченных и многодетных семей. К данному проекту присоединился и Агульский район. В муниципалитете были собраны почти полтора десятка школьных наборов для первоклашек.

Организатором акции, с целью оказания внимания первоклассникам из многодетных и малообеспеченных детей, выступил Закир Каидов, а также депутат Райсобрания от партии «Единая Россия» Н. Н. Исаков. Школьные наборы были направлены во все школы муниципалитета.