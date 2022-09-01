Агул, Общество

В Агульском районе прошла Акция «Собери ребенка в школу»

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Акция «Собери ребенка в школу» реализуется с целью оказания помощи детям из малообеспеченных и многодетных семей. К данному проекту присоединился и Агульский район. В муниципалитете были собраны почти полтора десятка школьных наборов для первоклашек.

Организатором акции, с целью оказания внимания первоклассникам из многодетных и малообеспеченных детей, выступил Закир Каидов, а также депутат Райсобрания от партии «Единая Россия» Н. Н. Исаков. Школьные наборы были направлены во все школы муниципалитета.

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