В Агульском районе прошла акция по раздаче триколора

В канун Дня Государственного флага Российской Федерации в Агульском районе прошла акция по раздаче наклеек патриотического содержания, расклейке стикеров с изображением «Z» и триколора. В рамках данных мероприятий листовки появились на зданиях учреждений муниципалитета, а также на автомобилях граждан.

Организатором мероприятия выступает Отдел социальной политики и муниципальных услуг по вопросам культуры, спорта, молодёжной политики, религии и туризма администрации МО «Агульский район».

#ДеньФлагаРФ05