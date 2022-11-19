Агул, Спорт

В АГУЛЬСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЕЛ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ

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Сегодня, 19 ноября, в селе Дулдуг Агульского района прошел турнир по мини-футболу среди учащихся общеобразовательных учреждений МО «Агульский район». Спортивные соревнования проводились по инициативе главы муниципалитета Закира Каидова с целью привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом школьников, формирования у подрастающего поколения здорового образа жизни.

В упорной и бескомпромиссной игре первое место заняла команда юных футболистов Тпиг-1, второе — команда Тпиг-2 (МКОУ «Тпигская СОШ» и третье место заняла команда МКОУ «Буршагская СОШ».

Команды, занявшие призовые места, награждены Почетными грамотами и денежными призами. Завершилось спортивное мероприятие коллективной фотографией на память.

Абдурахман Манафов

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