В Агульском районе прошел турнир по дзюдо «Zа Победу»

Сегодня, 11 июня, в преддверии Дня России, во дворце ЦТКНР села Тпиг Агульского района завершился двухдневный Открытый республиканский турнир «Zа Победу» по дзюдо среди юношей до 18 лет, посвященный Дню России в честь Героя России Зулкаида Каидова.

Спортивное мероприятие посетили министр по национальной политике и делам религии РД Энрик Муслимов, министр спорта РД Сажид Сажидов, министр транспорта и дорожного хозяйства РД Джамбулат Салавов, Президент республиканской общественной организации федерации дзюдо РД Ирасхан Джафаров, помощник Муфтия РД Мухаммадрасул Саадуев, один из основателей дзюдо в Агульском районе, вице-президент Федерации дзюдо РД Юрий Исмаилов, бывший депутат НС РД от Агульского района Раджаб Раджабов, (которого жители района называли народным депутатом за его внимание к землякам), руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям РД Гусейн Гусейнов, депутат НС РД от Агульского района Магомедали Гаджиомаров, главврач 1-й городской больницы г. Махачкалы Хаджимурад Малаев, декан филологического факультета ДГУ Шабан Мазанаев и другие.

Спортивный праздник собрал молодых спортсменов не только из районов и городов Дагестана, но и из Санкт-Петербурга, Орла, Краснодара, Московской области. По итогам первого дня турнира были определены финалисты во всех возрастных и весовых категориях. Спортсмены были разделены в 3 возрастные категории: 2006-07г.р., 2008-09г.р. и 2010-11г.р. В каждом возрастном ограничении было по 4 весовых категории.

Торжественное открытие турнира началось с шествия молодых спортсменов и тренеров на место проведения турнира, колонну которого возглавляли всадники на вороных лошадях с флагами Агульского района, Дагестана и России.

После того, как прозвучал гимн России, глава Агульского района Закир Каидов с приветственным словом обратился к присутствующим. «Я рад всех вас приветствовать на нашей родной земле. Мы уже третий год проводим этот турнир, который стал традиционным. Турнир проводится не только для того, чтобы показать, что мы можем на ковре, но и для того, чтобы объединить наш народ, нашу нацию дагестанскую. Здесь представители разных народов. Чтобы мы сохранили то, что есть, развивали, приумножали, двигались дальше несмотря ни на что. Спортсменам желаю побед», — сказал глава муниципалитета.

Далее выступил «виновник» спортивного торжества Герой России Зулкаид Каидов, который поздравил с наступающим Днем России и пожелал, чтобы наша страна поскорее достигла поставленных задач в СВО. «Мы третий год подряд проводим это мероприятие в Агульском районе. Он посвящен Дню России, носит мое имя. Но, по моему убеждению, он посвящен и всем тем, кто отстаивает интересы нашей Родины. Я предлагаю турнир этого года посвятить не только мне лично, но и тем Героям СВО, которых в Дагестане прибавилось», — отметил Герой России.

После завершения культурной части настала пора жарких встреч и горячих схваток. Спортсменам предстояло показать свои навыки.

В перерывах между финальными встречами слово для приветствия предоставлялось гостям турнира.

В своей речи руководитель Минспорта РД Сажид Сажидов сказал, что гордится Зулкаидом Каидовым и в его лице всеми героями, людьми, которые прославляют нашу республику и наш народ. Также он отметил тот объем работы, который проводится в районе руководителем муниципалитета для развития спорта. «Один из отдаленных районов. Проводите спортивные мероприятия, обращайте большое внимание для развития подрастающего поколения в спорте», — сказал Сажидов и наградил Закира Каидова грамотой «За вклад в развитие физической культуры и спорта РД».

Глава Миннаца РД Энрик Муслимов в своем выступлении отметил многонациональность дагестанского народа как источник его силы и напомнил, что Россия никогда не начинала войны, но всегда заканчивала их победоносно. Свое выступление он завершил цитатой из стихотворения великого дагестанского поэта Расула Гамзатова. «Мне все народы очень нравятся и трижды будет проклят тот, кто вздумает, кто попытается очернить какой-нибудь народ», — прочитал министр.

Также Энрик Муслимов наградил некоторых жителей муниципалитета почетными грамотами Миннаца РД «За существенный вклад в патриотическое, духовное и нравственное воспитание подрастающего поколения, формирование общероссийской гражданской идентичности, укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия», а глава Агульского района был награжден почетной медалью «За укрепление межконфессионального мира и согласия».

Помощник Муфтия Дагестана Мухаммадрасул Саадуев в своем приветственном слове поблагодарил за вчерашнее мероприятие-открытие отреставрированной мечети села Тпиг и призвал ребят заниматься спортом и быть здоровыми.

«У пророка (с.гI.с.) есть около сорока хадисов, которые указывают прямо или косвенно на пользу физической активности», — сообщил богослов, назвав это спортивное мероприятие богоугодным делом и поблагодарил семью Каидовых и всех организаторов за проведение спортивного праздника для приобщения подрастающего поколения к спорту.

Турнир по дзюдо также украсил своей красивой борьбой победитель первенства России, неоднократный призер России, мастер спорта по дзюдо Султан Алиев, представляющий город Санкт-Петербург. Представлявший его Рамазан Магомедов отметил, что Султан являлся лучшим спортсменом Питера 2022 года, на улицах которого было развешено около трехсот банеров размером 5×6 метров с его изображением. Молодой спортсмен в финальной схватке по итогам встречи завоевал золото турнира.

После серии захватывающих поединков, завершивших турнир, почетные гости провели награждение спортсменов грамотами, памятными призами и конвертами с деньгами. Выходцами из Агульского района дополнительными призами и подарками были награждены спортсмены отдельных весовых категорий.

Так, в весовой категории до 46 кг 2010-11г.р. бывший глава Агульского района Мажид Магомедов наградил призеров турнира денежными призами. Двум участникам самой зрелищной схватки от руководителя фирмы «Аргос» Рамазана Каидова были вручены денежные призы в размере по 50 тыс. рублей каждому. Также Рамазан Каидов, чья фирма является спонсором турнира, учредил приз за самую быструю победу в размере 50 тыс. рублей, который достался воспитаннику агульской школы дзюдо Исмаилу Магомедову. 50 тыс. рублей за лучший бросок от спонсора турнира достался Абдулле Магомедову, который стал обладателем золотой медали и также является представителем агульской школы дзюдо. От Мазанаева Заура денежный приз в размере 50 тыс. рублей получил спортсмен Багомаев Рамазан в весовой категории до 55 кг.

В заключительном слове глава Агульского района Закир Каидов поблагодарил всех участников турнира, судейскую бригаду, тренеров, волонтеров и призвал земляков не забывать о своей малой родине и уделять ей внимание.

«Родина у нас одна. Куда бы мы не уехали, все равно возвращаемся. Давайте сделаем так, чтобы мы вносили лепту в развитие своего района, своей Родины пока мы живы и есть возможность. Эти два дня люди, которые помогали своим словом и делом, вносили свою лепту в это благородное дело. Давайте не ограничиваться, давайте объединяться, оставлять разногласия за пределами нашего района, а здесь созидать, работать на благо нашей великой России, на благо Дагестана и нашей малой родины — Агула. Да здравствуют спортсмены, да здравствует Россия», — заключил Закир Каидов.

Мероприятие завершилось памятным совместным фото.

Камиль Мирзоев