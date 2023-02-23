В Агульском районе прошел концерт в честь защитников Отечества

В ЦТКНР МО «Агульский район» состоялся праздничный концерт в поддержку участников СВО, приуроченный ко Дню защитника Отечества.

Предваряя концерт, ко всем присутствующим обратился Глава МО «Агульский район» Закир Каидов, в котором он отметил тот факт, что День защитника Отечества является одним из самых любимых в календаре праздничных дней. Это праздник, когда мы отдаем дань памяти героям настоящих и минувших дней.

В концертной программе приняли участие воспитанники ДШИ села Тпиг Агульского района, работники сферы культуры и другие.