Агул, Общество

В Агульском районе прошел концерт в честь защитников Отечества

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В ЦТКНР МО «Агульский район» состоялся праздничный концерт в поддержку участников СВО, приуроченный ко Дню защитника Отечества.

Предваряя концерт, ко всем присутствующим обратился Глава МО «Агульский район» Закир Каидов, в котором он отметил тот факт, что День защитника Отечества является одним из самых любимых в календаре праздничных дней. Это праздник, когда мы отдаем дань памяти героям настоящих и минувших дней.

В концертной программе приняли участие воспитанники ДШИ села Тпиг Агульского района, работники сферы культуры и другие.

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