В Агульском районе проходит декада наук по русскому языку и литературе

Со второго по третье марта в МКОУ «Хутхульская СОШ» проводилась декада наук по русскому языку и литературе. Мероприятие инициировано МКУ «Отдел образования» МО «Агульский район» в целях повышения интереса обучающихся к предметам, развития индивидуальных, творческих, интеллектуальных способностей учащихся и расширения их кругозора.

Мероприятие в школе объединило филологов и учащихся четырёх школ района и состоялось под руководством Шабановой Алмас Абдулгалимовны. Девизом декады стал лозунг «Все науки дружат», который подчеркивает задачи мероприятия, заключающиеся в актуализации процесса обучения и интегрирования в образование современных педагогических методик.

Декады в школах проводились неоднократно, однако в этом году впервые школы были поделены на зоны по 3-4 школы, между которыми и проводятся тематические мероприятия. Организатор мероприятия в Хутхульской школе Шабанова А.А. отмечает высокую динамику декады, активное участие детей, что способствует формированию творческих навыков и расширению знаний по русскому языку и литературе. Проведение декады в школах района запланировано до конца апреля.

Алена Магомедова