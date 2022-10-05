В Агульском районе продолжаются мероприятия в рамках частичной мобилизации

В числе жителей муниципалитета есть и добровольцы, которые изъявляют личное желание отправиться в зону проведения специальной военной операции. Такие граждане являются примером мужества и отваги.

По словам Главы МО «Агульский район» Закира Каидова, им будет оказана вся необходимая поддержка. Об этом руководитель муниципалитета заявил и в рамках личной встречи с добровольцем. Перед отправкой в пункт мобилизации, Глава лично встретился с Шамилем Гусаевым и сказал слова напутствия. Глава отметил, что это прекрасный пример отваги и мужества на пути служения родному Отечеству.