Агул, Общество

В Агульском районе продолжаются мероприятия в рамках частичной мобилизации

Оставить комментарий

В числе жителей муниципалитета есть и добровольцы, которые изъявляют личное желание отправиться в зону проведения специальной военной операции. Такие граждане являются примером мужества и отваги.

По словам Главы МО «Агульский район» Закира Каидова, им будет оказана вся необходимая поддержка. Об этом руководитель муниципалитета заявил и в рамках личной встречи с добровольцем. Перед отправкой в пункт мобилизации, Глава лично встретился с Шамилем Гусаевым и сказал слова напутствия. Глава отметил, что это прекрасный пример отваги и мужества на пути служения родному Отечеству.

Также читают:

Бабан загьмат хум гьамарта
На улицы Амет-Хана Султана и Зои Космодемьянской г...
Спасший девочку дагестанец получил работу в МЧС
«Россети Северный Кавказ» повышают надежность энер...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.