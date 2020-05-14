В Агульском районе продолжаются благотворительные акции

Как сообщил «Вести Агула» представитель волонтерского корпуса в МО «Агульский район» Сиражудин Шамсудинов, подобные акции в муниципалитете проводятся не впервые и направлены на поддержку нуждающихся слоев населения: одиноких, малоподвижных граждан и малоимущих семей.

«Подобные акции с охватом всех сел района мы проводим часто. Эти мероприятия проводятся при поддержке главы нашего райна Закира Каидова, который также подключает меценатов и предпринимателей. Были также продуктовые наборы от благотворительного фонда «Инсан», которые мы успешно раздали. Часть продуктовых наборов мы раздали нуждающимся через глав муниципальных образований», — рассказал Шамсудинов.