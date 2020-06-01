В Агульском районе погасили долги малоимущих семей более чем на 200 тыс. рублей

В условиях сложной эпидемиологической ситуации, вызванной коронавирусом, и отсутствия возможности заработка в Агульском районе по инициативе руководства района были погашены долги в продуктовых магазинах малоимущих и многодетных семей.

Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, глава Агульского района Закир Каидов со своим братом, руководителем фирмы «Аргос» Рамазаном Каидовым погасили долги в магазинах более 20 малоимущих и многодетных семей на общую сумму свыше 200 тыс. рублей.

Представители волонтерского корпуса района с уже имеющимися списками жителей района вышеуказанных категорий в каждом продуктовом магазине сел Тпиг и Хутхул погасили их долги.

На социальной странице одного из представителей волонтерского корпуса говорится: «В это нелегкое, а порой в очень сложное время, рядом с нами живут и трудятся люди, думающие о простом народе, о нас с вами. Такие акции будут продолжаться. Пусть Всевышний еще преумножит его состояние и укрепит его веру, чтобы и в дальнейшем была возможность и желание помогать и поддерживать всех, кто нуждается в помощи».

Напомним, что благотворительные акции по раздаче продуктовых наборов и денежных средств в Агульском районе проходят регулярно, в этом участвуют как выходцы из Агульского района, так и благотворительные фонды и другие благодетели.

Камиль Мирзоев