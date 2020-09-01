В Агульском районе отметили День знаний

1 сентября в школах Агульского района прошли традиционные торжественные линейки, посвященные Дню знаний. В этом году линейки прошли немного в ином формате из-за сложившейся ситуации в связи с пандемией коронавируса.

В Тпигской СОШ в торжественном мероприятии приняли участие только младшие и 11 классы. Эти меры были обусловлены возможной опасностью инфицирования COVID-19 для ограничения контакта между группами населения с сохранением социальной дистанции.

Первоклашки осмотрели школу, встретились с первыми учителями и своими одноклассниками.

С этим светлым праздником поздравить школьников пришли глава Агульского района Закир Каидов. Глава пожелал всем успехов в учебе и всего самого наилучшего.

В числе гостей школы был председатель партии «Единой России» Салих Алиев, который вместе с кандидатом в депутаты от партии «Единая Россия» Нурият Магомедовой вручили первоклашкам портфели и школьные принадлежности.

Важно, что все ремонтные мероприятия в Тпигской школе уже завершены. К новому учебному году провели новую электропроводку на обоих этажах, в одном кабинете заменено напольное покрытие. В школе завершаются ремонтные мероприятия по подготовке кабинетов к открытию центра «Точка роста».

Луиза Гусукаева