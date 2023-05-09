В Агульском районе отметили День Победы

Сегодня, 9 Мая 2023 года, по всей России проходят торжественные мероприятия, посвященные Великой Победе в Великой Отечественной войне. В далеком 1945 году после почти четырехлетней войны над фашистской Германией, ценой десятков миллионов жизней Красной армией была завоевана Победа. С тех пор вот уже 78 лет каждое 9 Мая мы вспоминаем наших дедов и прадедов, приближавших нам Победу, отдавших свои жизни ради мирного неба над головой.

В этот день мы должны помнить о тех, кто бился с врагом на фронтах, кто воевал в партизанских отрядах, кто страдал в фашистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу, кто дошел до Берлина, и кого сегодня нет с нами.

В день Великой Победы мы склоняем головы перед светлой памятью тех, кто не вернулся с войны.

В Агульском районе торжества в честь Дня Победы прошли перед зданием администрации МО «Агульский район». Две колонны участников праздника с транспарантами и флагами двинулись навстречу друг другу из Тпига и Хутхула. Впереди колонн двигались автомобили и всадники на лошадях.

Участники торжества из сел, расположенных выше с. Тпиг, двигались в колонне со школьной площадки райцентра, а с. Хутхул двигалась колонна с участниками из сел, расположенных ниже этого села.

Встреча двух колонн произошла рядом с администрацией муниципалитета, и дальше обе колонны вместе двинулись на площадку перед зданием администрации района.

Торжественное мероприятие началось с рассказа о краткой истории Великой Отечественной войны и минуты молчания.

Открывая мероприятие, глава муниципалитета Закир Каидов поздравил присутствующих с праздником Победы и призвал быть достойными памяти предков.

«Уважаемые жители Агульского района, я хочу вас всех поздравить с этим великим днем. Сегодня, в день 78-й годовщины Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, мы вспоминаем о тех великих днях. 78 лет назад и наши предки доказали, что мы можем победить любую нечисть. Многие жители Агульского района в свое время отдали свой долг ради того, чтобы мы радовались мирной жизни. И спустя десятилетия наша страна доказывает, что мы тот народ, который защищает человеческие ценности. Но сегодня перед нами вновь стоит задача защиты вечных человеческих ценностей. Наши Вооруженные силы, которые стоят на защите нашей Родины, видят возрождение фашизма, тех зверств, которые творили фашисты. Они могут называть себя демократами, говорить, что есть европейские ценности и что они их защищают. Но мы знаем, что не должны допустить разрушения традиционных устоев. На каждое поколение бывают свои испытания, и мы должны достойно и с честью перенести все те испытания, которые нам выпали. Агульцы всегда были на острие и в авангарде. И сегодня тоже мы должны доказывать своим трудом и военной службой, что мы достойны памяти своих предков», — заявил глава муниципалитета.

Далее выступили председатель Совета старейшин при главе МО «Агульский район» Магомед Омаров и председатель общественной палаты Вагид Халидов, которые в своих выступлениях призвали не забывать память ветеранов ВОВ.

После официальной части мероприятие продолжилось художественными номерами, чтением патриотических стихов на родном и русском языках в исполнении школьников, музыкальной частью в исполнении певцов агульской эстрады.

Далее состоялось возложение венков и цветов к памятнику участников Великой Отечественной войны. Здесь участники акции сфотографировались на фоне мраморных плит с высеченными на них именами участников ВОВ.

В парке для каждого желающего была организована полевая кухня с двумя видами каши, компота из кураги и хлеба. Угощали всех.

Для любителей спорта был организован турнир по армрестлингу, который завершился награждением победителей.