В Агульском районе организовали массовый субботник

В экологической акции приняли участие специалисты всех учреждений и организаций, расположенных на территории муниципалитета. Ни один населённый пункт не остался в стороне. Все как один встали в строй экологического десанта с одной единственной целью — преобразить родной муниципалитет. Состоялась уборка общественных территорий от мусора и травостоя, проведены побелочные мероприятия.

Кроме того, в рамках субботника был реализован социально-экологический проект «Саженцы Победы». В преддверии майских праздников в рамках данной инициативы были высажены молодые деревья.