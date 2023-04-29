Агул, Общество

В Агульском районе организовали массовый субботник

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В экологической акции приняли участие специалисты всех учреждений и организаций, расположенных на территории муниципалитета. Ни один населённый пункт не остался в стороне. Все как один встали в строй экологического десанта с одной единственной целью — преобразить родной муниципалитет. Состоялась уборка общественных территорий от мусора и травостоя, проведены побелочные мероприятия.

Кроме того, в рамках субботника был реализован социально-экологический проект «Саженцы Победы». В преддверии майских праздников в рамках данной инициативы были высажены молодые деревья.

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