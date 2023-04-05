Агул

В Агульском районе обсудили проведение научно-практического образовательного форума

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Сегодня, 5 апреля, у главы Агульского района Закира Каидова прошло первое совещание организационного комитета по проведению научно-практического образовательного форума, который запланирован на 29 апреля текущего года.

Мероприятие пройдет в ЦТКНР и в Тпигской СОШ. Участниками форума станут учителя из городов и районов республики, в том числе и из Агульского района, а также представители ДИРО и ДРОО «Учитель года».

Подводя итоги совещания, глава муниципалитета отметил, что форум должен быть проведен не хуже других муниципалитетов и нужно постараться быть среди лучших.

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