В Агульском районе обсудили проведение научно-практического образовательного форума

Сегодня, 5 апреля, у главы Агульского района Закира Каидова прошло первое совещание организационного комитета по проведению научно-практического образовательного форума, который запланирован на 29 апреля текущего года.

Мероприятие пройдет в ЦТКНР и в Тпигской СОШ. Участниками форума станут учителя из городов и районов республики, в том числе и из Агульского района, а также представители ДИРО и ДРОО «Учитель года».

Подводя итоги совещания, глава муниципалитета отметил, что форум должен быть проведен не хуже других муниципалитетов и нужно постараться быть среди лучших.