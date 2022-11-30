В Агульском районе обсудили меры поддержки семей мобилизованных

Руководитель муниципалитета Закир Каидов обсудил меры по оказанию помощи семьям мобилизованных граждан с помощником Руководителя Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан по вопросам поддержки семей мобилизованных Магомедом Хадулаевым.

В ходе беседы Магомед Хадулаев отметил, что необходимо оказывать особое внимание детям, чьи родители являются участниками СВО. «Поддержка должна быть всесторонней, включать адресную социальную, материальную, психологическую и правовую помощь», — уточнил Хадулаев.

Глава Агульского района отметил, что помощь семьям мобилизованных граждан на территории муниципалитета проводится комплексно. «Данный вопрос прорабатывается в рамках еженедельных совещаний. Мы держим все под контролем и стараемся максимально оперативно решать все возникающие вопросы. Кроме того, из муниципалитета направляется гуманитарная помощь участникам СВО», — добавил Каидов.