В Агульском районе обсудили ход призывной кампании

1 ноября 2022 года в России начался осенний призыв.

Ход призывной кампании в Агульском районе обсудил, в рамках совещания с главами сельских поселений Закир Каидов. Предваряя совещание, Глава МО «Агульский район» сказал: «Стартовал осенний призыв, в рамках которого будут призваны граждане для прохождения срочной службы в Вооруженные силы России. У нас в районе эта работа уже началась. Однако, возникают у граждан некоторые вопросы, в числе которых предоставление отсрочки студентам высших учебных заведений. Здесь важно понимать, что, если при учебе в среднеспециальных учебных заведениях, гражданину предоставлялась отсрочка, то во второй раз отложить службу в армии по причине учебе в вузе он не сможет». Кроме того, глава напомнил о юридической ответственности за неприбытие на призывной пункт без весомой причины.

В обсуждении принял участие представитель управления Главы Республики Дагестан по внутренней политике, куратор Агульского района Физули Гасаев. Он отметил, что поставленные задачи необходимо выполнять, а также напомнил, что исполнение воинской обязанности является конституционной обязанностью каждого гражданина.

Итогируя совещание, руководитель муниципалитета напомнил, что в связи с проведением мобилизационной кампании, осенний призыв-2022 стартовал на месяц позже, чем обычно и закончится до конца текущего года.