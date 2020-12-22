В Агульском районе низкое число заболевших коронавирусом

Агульский район входит в число муниципалитетов с низким уровнем числа заболевших коронавирусом. Ситуация по заболеваемости COVID-19 является одним из вопросов, обсуждаемых еженедельно на совещании у главы Агульского района Закира Каидова. Статистику по заболеваемости в районе еженедельно главе муниципалитета представляет главврач Агульской ЦРБ.

За соблюдением мер безопасности в учреждениях следят сотрудники ОМВД по Агульскому району. Они проводят разъяснительную работу среди населения и привлекают к ответственности за несоблюдение санитарных норм. О проводимой работе представители правоохранительных органов докладывают главе района.

Работники администрации района также проводят разъяснительную работу среди населения и раздают маски прохожим.