В Агульском районе не зафиксированы случаи заболевания коронавирусом

Сегодня, 27 апреля, у главы Агульского района Закира Каидова прошло еженедельное совещание, которое началось с отчета о ситуации с коронавирусом. Члены оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции доложили о положении в муниципалитете на текущий период.

Глава района привел статистику по региону. «На 26 апреля официально 827 заболевших в республике. Это очень большая цифра. Болезнь очень страшная, ко всем просьба соблюдать необходимые меры предосторожности. Последствия болезни очень тяжелые. У нас пока нет подтвержденных случаев заражения и будем надеяться, что и дальше не будет, но в то же время нужно быть бдительными»,- сказал руководитель района.

Далее речь зашла о собираемости налогов в муниципалитете. Представитель ФНС Наима Гасанова рассказала о положительной динамике сбора налогов после проведенной с главами сельских поселений совместной работы с населением.

«С начала текущего года по 10 апреля задолженность по транспортному налогу уменьшилась на 193 тыс. рублей, по земельному налогу не изменилась и на 69 тыс. руб. уменьшились недоимки по имущественному налогу. В этом направлении наблюдается положительная динамика», — сообщила Гасанова. Также она рассказала об имеющейся налоговой задолженности, до сих пор числящейся за умершими гражданами.

«ЗАГС должен был своевременно предоставить информацию в МРИ ФНС об умерших людях и после этого автоматически должна была сняться. Пока попросили с этим подождать», — проинформировала Гасанова.

Закир Каидов предложил назначить день и пригласить представителя из МРИ ФНС и разобраться в сложившихся проблемах с налоговой задолженностью и их сбором.

Камиль Мирзоев