В Агульском районе начнут делать прививки от COVID-19

В скором времени, как нам сообщила инфекционист, эпидемиолог Агульской ЦРБ Таибат Ибиева, в Агульском районе начнется вакцинация от COVID-19. Для начального старта нам выделено двадцать доз. Со дня на день ожидается их поступление. В связи с особенностью их хранения на сегодня уже получены и установлены специальные морозильные камеры.

Официальным пунктом для вакцинации объявлен прививочный кабинет в поликлинике Агульской ЦРБ. Желающие могут сдать мазок на ПЦР диагностику, кровь на иммуноферментный анализ на наличие антител. В первую очередь будут прививать определенные слои населения. Группы риска с хроническими заболеваниями, люди старше 65, медицинский персонал, работники образовательных и детских дошкольных учреждений.

Один флакон рассчитан на пять человек. Поэтому они должны набрать определенное количество и привить их одновременно.

Салихат Малагусейнова