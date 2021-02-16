В Агульском районе началась вакцинация от коронавируса

15 февраля в Агульском районе началась вакцинация против коронавируса. Первыми вакцинацию от COVID-19 прошли работники администрации МО «Агульский район», сотрудники МВД и МЧС ГО ЧС, а также медицинские работники.

Главврач Агульской ЦРБ Рамис Курбанмагомедов рассказал о том, как проходит вакцинация: «Вакцинированы 10 человек вакциной «Спутник V», в данный момент в ЦРБ поступило 50 доз вакцины. Нами была заранее подготовлена группа из 27 человек с отрицательными тестами на антитела». Он отметил, что по ходу поступления очередных доз вакцинация в муниципалитете будет продолжена. Пройти вакцинацию от коронавируса может любой житель района совершенно бесплатно.

Для проведения вакцинации в районной ЦРБ открыт прививочный пункт на базе поликлиники. Медицинские работники прямо на месте предварительно проводят осмотр: измеряют давление, температуру тела, пульс и предупреждают о возможных реакциях организма на прививку.

Более развернутую информацию о вакцинации дала заведующая инфекционным отделением, врач-инфекционист Агульской ЦРБ Таибат Ибиева. «Перед вакцинацией врач обязательно осматривает пациента, и после этого ему вводится первый компонент. Второй компонент вводится через 21 день. При введении первого компонента начинается выработка антител, а при введении второго – растут антитела, которые защищают от коронавируса.

После введения первого компонента вакцины за привитыми наблюдают в течении 30 минут. При вакцинации могут быть местные реакции: боль в месте укола, покраснение, припухлость, редко — катаральные явления и повышение температуры. Специалисты называют такие проявления нормальной реакцией организма на введение вакцины.

Из десяти привитых ни у одного побочных эффектов не наблюдалось.

Добавлю, что вакцина «Спутник-V» с каждым днем получает позитивные отзывы и отклики и в других странах. Глава района на личном примере показал важность прохождения вакцинации.

Вакцинация проходит в два этапа, дистанция между которыми составляет 21 день.

Ошибаются те, кто думает, что после введения первой дозы вакцины человек уже защищен от инфекции.

На самом деле вероятность заболевания сохраняется.

С момента введения первой дозы в течении минимум полутора месяца важно беречь себя: не переохлаждаться, избегать мест массового скопления людей, использовать средства индивидуальный защиты.

Иммунитет после вакцинации обычно формируется только через две-три недели после введения второй дозы.

В случае болезни в интервале между дозами вакцины человек снимается с вакцинации.

Если между прививками пациент заболел, и есть признаки ОРВИ, то проводим ПЦР-диагностику. Сама прививка положительный ПЦР-тест дать не может, поэтому если видим положительный результат, значит имеем дело с новой коронавирусной инфекцией. В этом случае введение второго компонента вакцины не имеет смысла: человек заработает антитела естественным образом», — поясняет Ибиева.

Вопрос о необходимости прививки от новой короновирусной инфекции касается не только лиц, входящих в приоритетные группы, решить его предстоит каждому совершеннолетнему гражданину.

«Граждане должны активно участвовать в вакцинации, только так у большинства населения выработается коллективный иммунитет против коронавируса. Напомню, что после 1978 года в мире никто не заболел натуральной оспой. Это связано с тем, что у населения мира выработался коллективный иммунитет к этой болезни.

Дорогие друзья, призываю вас пройти вакцинацию против коронавируса, чтобы остановить распространение инфекции. Особенно среди взрослого населения. Защитите себя и своих близких», – отметила Ибиева.

Луиза Гусукаева