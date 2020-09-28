В Агульском районе идет вакцинация населения от гриппа

Сегодня, 28 сентября, еженедельное совещание у главы Агульского района Закира Каидова началось с докладов об оперативной обстановке в муниципалитете.

В своем выступлении главврач Агульской ЦРБ Рамис Курбанмагомедов ситуацию с коронавирусом и внебольничной пневмонией назвал стабильной и сообщил о проведенных сезонных прививках от гриппа и ОРВИ работников образования и здравоохранения и предстоящей прививке детей школьного и дошкольного возрастов.

Комментируя прививочную кампанию, глава муниципалитета рассказал о предрассудках некоторых родителей, которые имеют место быть.

«У родителей бывают предрассудки, когда они считают любые прививки какой-то вражеской силой, которая борется с нашим подрастающим поколением. Наоборот, прививают, чтобы тяжелых последствий не было», — напомнил Каидов, отметив необходимость проведения разъяснительной работы относительно прививок от гриппа среди населения.

Представитель ОМВД по Агульскому району Мухсин Шабанов отметил оперативную обстановку в районе как стабильную и сообщил о проведенных совместно с управлением образования на территории муниципалитета профилактических мероприятиях по пропаганде безопасности дорожного движения и сокращения детского травматизма под названием «Неделя безопасности».

Был также поднят вопрос о соблюдении трудового законодательства. Глава муниципалитета обратился к руководителям организаций и учреждений, расположенным на территории муниципалитета, и сообщил, что в ближайшие дни точка в этом вопросе будет поставлена.

Камиль Мирзоев